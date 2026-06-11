https://news.day.az/azerinews/1840845.html Edi Rama Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib Albaniya Respublikasının Baş naziri Edi Rama Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib. Day.Az xəbər verir ku, məktubda qeyd olunub: "Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və xalqınıza təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırıram.
Edi Rama Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib
Albaniya Respublikasının Baş naziri Edi Rama Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib.
Day.Az xəbər verir ku, məktubda qeyd olunub:
"Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və xalqınıza təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırıram.
Fürsətdən istifadə edərək ölkələrimiz arasında mükəmməl səviyyədə olan əməkdaşlığa görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. İkitərəfli əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsinə həmişə hazır olduğumuzu bir daha təsdiqləyirəm.
Ölkənizə davamlı tərəqqi arzulayır, Zati-alinizə olan ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".
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