До какого времени сохранится туманная погода?

В настоящее время в некоторых районах Азербайджана наблюдается туман.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, наблюдаемый туман является ожидаемым атмосферным явлением, обусловленным синоптическими условиями.

В Баку и на отдельных участках Абшеронского полуострова, а также в районах Губа, Гусар, Шабран и Саатлы видимость ограничена до 500-1000 метров.

Ожидается, что туманная погода будет сохраняться с перерывами 23-24 апреля.

