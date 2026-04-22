Как пропагандист итальянцем не стал

Автор: Лейла Таривердиева

Соловьев докатился. Этот российский пропагандист всегда был известен своей неадекватностью и психической неуравновешенностью и на днях в очередной раз подтвердил свой имидж. И подтвердил так, что ни у кого больше не останется никаких сомнений насчет того, что Владимир Рудольфович нуждается в соответствующем лечении и отлучении от эфира.

Хамство и беспардонность Соловьева не раз становились причинами дипломатических скандалов. Напомним, что не так давно он предложил оккупировать Армению и Центральную Азию, после чего российскому МИДу пришлось объясняться с соседями и открещиваться от болтовни неадекватного провокатора. В этот раз посол РФ был вызван в МИД Италии, потому что телеведущий грубо и цинично оскорбил премьер-министра этой страны. Длинно и смачно, на русском и итальянском. Даже без знания итальянского языка можно было все понять. Выражение лица телеведущего говорило само за себя без словаря, оно было реально страшным, прямо-таки пылало ненавистью. И особенно отвратительно все это выглядело, потому что оскорбления адресовались женщине. Соловьев очень старался, чтобы пробить дно. И ему это удалось.

Но не стоит думать, что бешенство вызвано лишь несогласием в политической позиции Рима. Вовсе нет. У Соловьева есть другие, более "веские" для него причины ненавидеть Италию и ее руководство. Но об этом позднее.

Слова Соловьева широко освещались в итальянских СМИ. Публикации о его высказываниях в адрес Джорджи Мелони появились на сайтах газет La Repubblica и Domani, телеканала Sky Italia, агентства ANSA и др. Пропагандист перешел все границы приличий, до такой степени, что возмутилась даже итальянская оппозиция. Политические оппоненты действующего правительства поддержали Мелони, назвав прозвучавшие в эфире Соловьева оскорбления невыразимыми и вульгарными.

Пропагандист в эфире "Соловьев Live" сначала на итальянском облил премьер-министра Италии грязью, используя выражения, которые нам тут не хотелось бы повторять. Это было сделано явно с целью, чтобы его поняли на итальянской стороне, чтобы заметили и отреагировали. Затем продолжил хамить на русском языке, стараясь задеть человеческое достоинство оппонентки и понравиться своей неадекватной аудитории. При этом лицо телеведущего стало краснее обычного. Так и казалось, что сейчас его хватит удар в прямом эфире, до того распалился Рудольфович.

А теперь о личном, то есть о том, что было реальной причиной всплеска идиотизма. Политические противоречия Рима и Москвы стали просто поводом к тому, чтобы выплеснуть на Италию накопившуюся желчь и обиды. А обиды у Соловьева сугубо личные. Ему не за державу обидно, а за свое "непосильным трудом" заработанное. Оскорбляя премьера Италии, Рудольфович думал не о политике, а, как говорил капитан Жеглов из известного кинофильма, "про домик в Жаворонках с коровой да с кабанчиком".

Дело в том, что у Соловьева в солнечной Италии был не просто домик с коровой да с кабанчиком, у него там было целых три виллы в самых престижных регионах. В марте 2022 года, попав под персональные санкции ЕС, он лишился всего этого.

Как писали итальянские СМИ, речь идет о двух виллах на озере Комо стоимостью 8 миллионов евро. После утверждения санкций Финансовая гвардия арестовала соловьевские виллы, в которых он любил отдыхать, разглядывая прекрасные виды элитного курорта. Одна из вилл, трехэтажная, расположена прямо на берегу Комо. Белые фасады, красная черепичная крыша, газоны вокруг, домик для гостей. Все по правилам "богатых людей". А Соловьев говорит о себе - "я богатый человек". Было проведено расследование имущества российского пропагандиста. Эксперты полагали, что имущество Соловьева в Италии больше двух вилл. И не ошиблись. У его семьи есть еще одна вилла на озере Комо, записанная на его мать. А всего Соловьев купил пять объектов недвижимости в Италии. Позднее выявленная пятая вилла также записана на его мать.

Богатенький умненький Буратино...

Говоря о своих потерях, он заявлял в одном из эфиров, что правительство Италии "похитило у него недвижимость". Сказав "пусть подавятся", он обвинил Рим в нарушении европейских ценностей и отсутствии представления о демократических принципах.

Интересно, что, несмотря на постоянную критику Запада, Соловьев предпочел покупать недвижимость именно там. Газета The Moscow Times пару лет назад, комментируя очередные жалобы Соловьева на "нацизм и антисемитизм" в Евросоюзе, напомнила, что в 2020 году он рассказал, что выбрал Италию, так как ему не понравилось в Сочи. Не устроили Соловьева и погода, и инфраструктура в Крыму. Также телеведущий не стал рассматривать Алтай и Байкал, так как "туда лететь далеко".

Помимо этого Соловьев уверял, что приобретать недвижимость в Италии выгоднее, чем в России. "Это дешевле, чем покупать дачу где-то у нас на берегу какого-нибудь нашего теплого моря. Я когда смотрю цены в Крыму или в Сочи, понимаю, что в Италии дешевле", - говорил он. Между тем, по самым скромным оценкам, стоимость только одной виллы пропагандиста на озере Комо составляет 8 миллионов евро, указывало издание.

В мае 2022 года во время совместного эфира с итальянским экспертом он в очередной раз обвинил Италию в "фашизме", на что собеседник спросил: "Если Италия - это фашисты, то почему вы купили четыре виллы в Италии? Вам нравится быть в окружении фашистов?" В ответ на это Соловьев поспешил оправдаться, заявив, что виллы он покупал тогда, когда итальянцы "помнили и любили русских", однако сейчас власти республики "все изменили".

А еще, если верить самому Соловьеву, в 2019 году он получил вид на жительство в Италии. ВНЖ в Италии! Согласитесь, это огромная потеря. Он уже почти чувствовал себя итальянцем, а тут...

Так что истоки и причины бешенства Владимира Рудольфовича кроются в частных интересах, пострадавших от геополитических процессов. Италии, надо сказать, очень повезло, а сам Соловьев может гордиться, что не кто-нибудь, а целый Евросоюз его заметил и принял в его отношении персональные санкции. Честь, однако.