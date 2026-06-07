В Армении зафиксировали почти 30 нарушений в ходе выборов

Министерство внутренних дел Армении получило 29 сигналов о нарушениях в ходе выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении МВД.

"По состоянию на 7 июня, 14:00, в оперативный центр управления МВД по телефону 112 и на горячую линию 87-67 поступило 29 сигналов. Зафиксированы 6 случаев двойного голосования и 5 нарушений тайны голосования.

По данным фактам составлены документы и переданы в следственные органы, задержаны 6 человек.

По предполагаемым правонарушениям получено 121 сообщение, которые находятся на стадии проверки. Дополнительно проверяются публикации в СМИ и социальных сетях, касающиеся выборов", - отметили в ведомстве.

Отметим, что голосование на выборах в Национальное собрание Армении продолжается.