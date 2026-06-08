https://news.day.az/society/1840058.html В Азербайджане будет 3 выходных дня подряд На этой неделе в Азербайджане будет три выходных дня подряд. Как передает Day.Az, 15 июня в стране отмечается День национального спасения. Согласно норме рабочего времени и производственному календарю на 2026 год, этот день считается нерабочим. 13 и 14 июня приходятся на субботу и воскресенье.
В Азербайджане будет 3 выходных дня подряд
На этой неделе в Азербайджане будет три выходных дня подряд.
Как передает Day.Az, 15 июня в стране отмечается День национального спасения.
Согласно норме рабочего времени и производственному календарю на 2026 год, этот день считается нерабочим.
13 и 14 июня приходятся на субботу и воскресенье.
Таким образом, для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, на этой неделе будет три нерабочих дня подряд.
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