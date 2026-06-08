В Азербайджане будет 3 выходных дня подряд

На этой неделе в Азербайджане будет три выходных дня подряд.

Как передает Day.Az, 15 июня в стране отмечается День национального спасения.

Согласно норме рабочего времени и производственному календарю на 2026 год, этот день считается нерабочим.

13 и 14 июня приходятся на субботу и воскресенье.

Таким образом, для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, на этой неделе будет три нерабочих дня подряд.