В Армении раскрыли крупную схему предвыборного подкупа

Антикоррупционный комитет Армении совместно с криминальной полицией пресек деятельность группы, подозреваемой в организации массовой скупки голосов избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в офисе партии "Сильная Армения" в Чаренцаване ответственные лица и кандидат в депутаты организовали схему подкупа около 45 избирателей.

На эти цели было обещано и частично передано 7,5 млн драмов. В ходе обысков изъяты денежные средства в драмах, долларах США и российских рублях.

В распоряжении следствия имеются материалы оперативной прослушки, где фигуранты обсуждают количество избирателей, размеры выплат и распределение наличных средств.

Возбуждено уголовное дело. Проведены задержания. Следственные действия продолжаются.