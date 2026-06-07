В Армении раскрыли крупную схему предвыборного подкупа - ВИДЕО
Антикоррупционный комитет Армении совместно с криминальной полицией пресек деятельность группы, подозреваемой в организации массовой скупки голосов избирателей.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в офисе партии "Сильная Армения" в Чаренцаване ответственные лица и кандидат в депутаты организовали схему подкупа около 45 избирателей.
На эти цели было обещано и частично передано 7,5 млн драмов. В ходе обысков изъяты денежные средства в драмах, долларах США и российских рублях.
В распоряжении следствия имеются материалы оперативной прослушки, где фигуранты обсуждают количество избирателей, размеры выплат и распределение наличных средств.
Возбуждено уголовное дело. Проведены задержания. Следственные действия продолжаются.
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