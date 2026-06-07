Названа неожиданная причина ежегодной смерти 1,5 млн человек по всему миру

Загрязненные бактериями, вирусами, паразитами и токсичными химическими веществами продукты ежегодно становятся причиной смерти около 1,5 млн человек во всем мире. К такому выводу пришли эксперты ВОЗ, проанализировав данные 194 стран за период с 2000 по 2021 год, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно докладу, каждый год заболевания, связанные с употреблением небезопасной пищи, развиваются примерно у 886 млн человек. Особенно уязвимыми оказываются дети младше пяти лет - риск столкнуться с такими болезнями у них почти в три раза выше, чем у остальных возрастных групп.

"Безопасность пищевых продуктов - это не абстрактная проблема. Она касается каждого приема пищи, каждой семьи и каждого дня", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Исследование показало, что, несмотря на общее снижение числа пищевых отравлений по сравнению с началом XXI века, между регионами мира сохраняется значительное неравенство. На страны Африки и Юго-Восточной Азии приходится почти три четверти всех случаев заболеваний, связанных с небезопасной пищей, и около 60% смертей от них. Основную часть заболеваний вызывают биологические загрязнители - бактерии, вирусы и паразиты. В 2021 году именно они стали причиной примерно 860 млн случаев пищевых инфекций и отравлений.

Однако наибольший риск смерти оказался связан с химическим загрязнением продуктов. Среди наиболее опасных веществ специалисты выделили мышьяк и свинец, которые могут попадать в пищевую цепочку из окружающей среды.

По словам технического специалиста ВОЗ по безопасности пищевых продуктов Юки Минато, проблему усугубляют сразу несколько факторов.

"Данные показывают, что болезни пищевого происхождения не только сохраняются, но и усиливаются из-за изменения климата, которое повышает риск загрязнения продуктов, а также из-за устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, затрудняющей лечение инфекций", - отметил эксперт.

Помимо ущерба для здоровья, небезопасные продукты наносят серьезный удар по мировой экономике. По оценкам авторов доклада, только в 2021 году связанные с ними заболевания привели к потерям производительности труда на сумму около 647 млрд долларов.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что улучшение систем контроля качества продуктов, санитарных условий производства и хранения пищи остается одной из важнейших задач общественного здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.