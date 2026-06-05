В Черном море было совершено нападение на рыболовецкое судно DURU 67, ходившее под турецким флагом.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Командовании береговой охраны Министерства внутренних дел Турции

Согласно информации, в результате атаки судно затонуло.

По данным ведомства, один из находившихся на борту рыбаков погиб. Еще четыре человека получили ранения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.