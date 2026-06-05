https://news.day.az/world/1839614.html В Черном море атаковано турецкое судно, есть погибший В Черном море было совершено нападение на рыболовецкое судно DURU 67, ходившее под турецким флагом. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Командовании береговой охраны Министерства внутренних дел Турции Согласно информации, в результате атаки судно затонуло.
В Черном море атаковано турецкое судно, есть погибший
В Черном море было совершено нападение на рыболовецкое судно DURU 67, ходившее под турецким флагом.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Командовании береговой охраны Министерства внутренних дел Турции
Согласно информации, в результате атаки судно затонуло.
По данным ведомства, один из находившихся на борту рыбаков погиб. Еще четыре человека получили ранения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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