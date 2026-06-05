«Я гарант...»

Автор: Мехти Ахмедзаде

Чем ближе выборы в Армении, тем больше ахинеи несет лидер блока "Армения", экс-президент и преступник Роберт Кочарян. В своем недавнем предвыборном обращении он пообещал, что никакой войны впредь не будет. И гарантом является, внимание...он сам!

Прям анекдот и смешно уже с первых строк, учитывая то, что гарантом мира является именно Азербайджан, ибо весь процесс был инициирован со стороны Баку. Именно мы, несмотря на все преступления Армении, несмотря на военное превосходство, не пошли до конца, не перешли на территорию РА. Нам нужно было лишь освободить свои земли, чего мы и добились. Другого нам не нужно было.

Да, если бы не Азербайджан, Армения до сих пор оставалась бы аутсайдером на Южном Кавказе. Именно наши мирные гарантии помогут ей выйти из тупика.

Тем не менее, давайте посмотрим, что далее сказал этот "фрукт".

"Через 5 лет Армения должна быть более сильной, безопасной и справедливой. Внешняя политика страны должна служить интересам собственного народа, а не интересам другого государства. Мы не будем играть на противоречиях сверхдержав, мы можем иметь дружеские отношения с Россией и одновременно иметь развитые отношения с Европой и США. Никто не может нас осуждать за союзнические отношения с Россией или партнерские связи с Ираном, так как мы подходим к вопросам безопасности и развития ответственно и разумно", - отметил Кочарян, разглагольствуя о балансе.

Через 5 лет Армения и так будет сильной, безопасной, благодаря мирному договору, который предложил Баку. Это и открытие коммуникаций, и региональные проекты, и транзит. Все, что жизненно необходимо армянской экономике, находящейся в коматозном состоянии на протяжении трех десятков лет по ее же вине.

Что касается справедливости, то с Кочаряном это слово вообще не совместимо, учитывая его кровавое, коррумпированное, темное прошлое, от которого, собственно, армянский народ отрекся, отправив его на свалку армянской политики. Мизерный уровень поддержки, который имеется у кочаряновского блока, говорит сам за себя.

Армянская оппозиция в отчаянии и пытается использовать страх для привлечения голосов избирателей. Их выступления на дебатах открыто показывают весь уровень абсурда. Вчера, кстати, были словесные перепалки в прямом эфире между Николом Пашиняном, Нареком Карапетяном, Арманом Татояном и др., где первый указал на то, что работают против интересов Армении именно те, кто больше всего кричит о работе нынешних властей на интересы чужого государства.

В частности, Воваевич подчеркнул, что оппозиция наглым образом пытается манипулировать обществом, избирателями и откровенно занимается фальсификацией. Кочаряновцы, кстати, на этом попались - недавно стало известно, что было выделено более миллиона долларов на билеты, чтобы привлечь армян из России к голосованию. Кроме того, некоторым избирателям предлагались взятки за их голоса.

Блок "Армения" все это, естественно, отрицает и обвиняет власти в "политическом преследовании", хотя предельно ясно, что антикоррупционный комитет намерен контролировать ситуацию, чтобы выборы прошли максимально прозрачно, что не выгодно ни Кочаряну, ни Карапетянам, ни мелким пешкам вроде Татояна и Манукяна.

Поэтому понятно, из-за чего так бесится и так много кукарекает Роберт Седракович. Ему неинтересны реальные перспективы Армении. Власть нужна Кочаряну для личной защиты, для спасения своего окружения и для возвращения старых рычагов влияния. Его приход означал бы попытку закрыть неудобные дела, остановить расследования и снова подмять под себя суды, силовиков, бизнес и медиа.

Такой человек не может быть гарантом мира. Это смешно, как минимум, потому что его политическая биография связана с конфликтом, а мир требует спокойствия, открытых дорог, нормальных отношений с соседями и экономического развития. Для современной Армении возвращение Кочаряна стало бы шагом назад, к внутренней борьбе, реваншистским лозунгам и новым авантюрам, которые снова ударили бы по самой Армении.