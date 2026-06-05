Обсуждено развитие сотрудничества с США в сфере ИИ

Сотрудничество Азербайджана и США может расширить трансфер технологий искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Отмечено, что в первом квартале текущего года товарооборот между Азербайджаном и США вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 296 миллионов долларов. Расширяющееся сотрудничество между Азербайджаном и США создает новые возможности для развития искусственного интеллекта и цифровых технологий в стране.

Подписанные контракты и деятельность рабочей группы по искусственному интеллекту могут создать условия для трансфера Азербайджаном большего количества технологий и инноваций из США в этой сфере. Также было подчеркнуто, что объем глобальной цифровой экономики за последний год вырос с 16 триллионов до 24 триллионов долларов, и США занимают лидирующие позиции, обладая 25% этого рынка.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что существующее сотрудничество может создать дополнительные возможности для превращения Азербайджана в региональный центр искусственного интеллекта.

Было доведено до внимания, что действующий в стране Региональный центр 4-й промышленной революции Давосского форума, а также то, что искусственный интеллект и цифровизация являются одним из приоритетных направлений государственной политики, вносят важный вклад в развитие этой сферы. Отмечено, что ускорение цифровой трансформации будет способствовать диверсификации экономики и формированию новой инновационной экосистемы.

В настоящее время доля сектора информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане составляет 2,8% не нефтяного ВВП. Это указывает на то, что объем цифровой экономики составляет примерно 3,3 миллиарда манатов. Подчеркнуто, что новые механизмы сотрудничества создадут условия для дальнейшего роста этого показателя.