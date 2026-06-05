На борту самолета в Анкаре произошло возгорание

В Международном аэропорту Эсенбога в Анкаре на борту пассажирского самолета, выполнявшего внутренний рейс, произошло возгорание.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной инцидента стал портативный аккумулятор одного из пассажиров.

По информации экстренных служб, устройство начало дымиться в момент, когда самолет авиакомпании Pegasus направлялся к взлетно-посадочной полосе. После этого пилот сообщил о происшествии диспетчерам аэропорта.

Пассажиры рейса Анкара - Измир были эвакуированы из самолета. Возгорание удалось оперативно локализовать, пострадавших нет.

Ранее Главное управление гражданской авиации Турции запретило подзарядку портативных устройств на борту самолетов из-за потенциальных рисков для безопасности полетов.