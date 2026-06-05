Меморандумы с нефтегазовыми гигантами готовят Баку к новой модели энергетического бизнеса

Подписанные в ходе Бакинской энергетической недели документы важны и актуальны. А особенно интересны подписанные документы с мировыми гигантами нефтегазовой индустрии Chevron и Shell.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Перспективы этих меморандумов, по словам эксперта, следует оценивать по-разному, поскольку соглашения с Shell и Chevron имеют разную природу.

Напомним, что с Shell был подписан Меморандум о взаимопонимании, определяющий базовые принципы потенциального сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора, включая повышение эффективности существующих добывающих активов, разведку и разработку новых месторождений, участие в проектах Downstream и СПГ и так далее. С Chevron подписано Соглашение о совместных исследованиях с целью оценки нефтегазовой перспективности азербайджанского сектора Среднекаспийского бассейна.

"Если смотреть на долгосрочные последствия, то соглашение с Chevron потенциально важнее для ресурсной базы Азербайджана, поскольку может привести к открытию новых запасов углеводородов. Соглашение с Shell может оказаться важнее для эволюции самой SOCAR, поскольку связано с технологиями, инновациями, искусственным интеллектом и международной экспансией.

Именно поэтому я бы сказал так: Chevron помогает Азербайджану искать новые ресурсы, а Shell - готовиться к новой модели энергетического бизнеса XXI века. Если хотя бы часть заявленных направлений сотрудничества будет реализована, оба меморандума могут оказаться одними из наиболее значимых результатов Бакинской энергетической недели 2026 года", - сказал Ильхам Шабан.