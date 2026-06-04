Армения получила от не билет в Европу, а номерок в длинной очереди

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Итак, свершилось. Брюссель выделил Армении 2,2 миллиона евро. Именно столько стоит, по расчетам европейских бюрократов, программа "Содействие диалогу по либерализации визового режима в Армении в сферах управления границами, безопасности документов и реформ правоохранительных органов". Громкое название, впечатляющая аббревиатура, торжественная церемония запуска в Ереване - и скромная, почти карманная сумма. Для сравнения: Евросоюз выделяет Армении 270 миллионов евро в рамках Плана устойчивости и роста, и 2,2 миллиона на фоне этого массива выглядят примерно как купюра, упавшая из кармана богатого дяди. Но в политике, как и в театре, важны не деньги, а декорации.

Армения движется на Запад. Это факт. Ереван открыл кредит доверия Брюсселю, Брюссель открыл кредитную линию Еревану. Диалог Армения - ЕС по визовой либерализации был официально запущен в сентябре 2024 года, весной 2025 года в Армению прибыли экспертные миссии ЕС, а 5 ноября 2025 года Еврокомиссия передала Еревану План действий по либерализации визового режима. Затем, в мае 2026 года, прошел первый саммит Армения-ЕС с участием председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по итогам которого была принята совместная декларация, зафиксировавшая значительный прогресс в диалоге по визовой либерализации. Фон дер Ляйен при этом заявила, что первый отчет с начала переговоров "очень позитивный", а "Армения и Европейский союз ближе, чем когда-либо".

Красивые слова. Искренние, возможно. Но история учит нас, что красивые слова и реальные обязательства - это разные валюты, и курс обмена между ними никто заранее не гарантирует.

Что в реальности представляет собой этот "план действий"? Он включает 74 контрольных показателя, а европейские партнеры представили 53 рекомендации. Четыре тематических блока: биометрические документы, управление границами и миграция, общественный порядок (включая борьбу с наркотиками и торговлей людьми), защита прав человека. Ничего революционного - стандартный брюссельский набор. Примерно то же самое требовали от Украины, Грузии, Молдовы. В случае с Молдовой на прохождение этого пути потребовалось более четырех лет, в случае с Грузией - пять лет. Армения стартовала в сентябре 2024-го. Нетрудно посчитать - если следовать прецедентам, гражданин Армении сможет въехать в Шенген без визы приблизительно в районе 2029-2030 годов. И то, при условии, что реформы пойдут по плану, коррупция отступит, а ЕС не передумает.

Кстати, о коррупции. Индекс восприятия коррупции в Армении за 2025 год по версии Transparency International составил 46 баллов, что на один пункт ниже показателя предыдущего года. Армянская пресса подает это как достижение - второе место в регионе! Но после двух лет рекордной позитивной динамики, последовавших за "бархатной революцией" 2018 года, наступила фаза стагнации, застоя - это слова самих армянских наблюдателей из Transparency International. Следует понимать: 46 баллов из 100 - это отметка где-то на уровне Руанды и Буркина-Фасо, ниже Черногории, Сербии. Страна, претендующая на европейское будущее, стоит по чистоте государственного управления примерно там, где европейцы и не снились. Блок "общественный порядок" в Плане действий ЕС - не случайность. Это диагноз.

Теперь - самый болезненный вопрос: а чем, собственно, Армения заплатит за этот европейский роман? Ответ на него содержится не в торжественных речах министра МВД Арпине Саргсян, а в сухой экономической статистике. По итогам 2025 года на государства ЕАЭС, прежде всего на Россию, пришлось 38,5% армянского экспорта и 37,5% общего внешнеторгового оборота республики. А около 85% газа Армения получает из России по трубопроводам, проходящим через Грузию. Это не цифры - это петля. Красивая, шелковая петля с европейским лейблом, но петля. Добровольно надетая.

Армения заработала около трех миллиардов долларов к ВВП на реэкспорте в Россию и притоке российского капитала после введения западных санкций против Москвы в 2022 году. По итогам 2024-го торговля Москвы и Еревана выросла в пять раз, однако в 2025-м из-за сближения Армении с Евросоюзом упала почти вдвое. Вдумайтесь: три миллиарда долларов, полученных на санкционном арбитраже, - это примерно весь годовой бюджет страны. И именно этот поток иссякает по мере того, как Ереван флиртует с Брюсселем. Что предлагает ЕС взамен? 270 миллионов за четыре года. Щедро по-своему, но несопоставимо.

Выбор Еревана понятен - и с точки зрения суверенитета, и с точки зрения исторической логики. В марте 2025 года Армения приняла закон о начале вступления в ЕС, а весной того же года президент Ваагн Хачатурян его подписал. Это политический сигнал, жест, заявка на идентичность. Вопрос лишь в том, где заканчивается политическая символика и начинается реальная интеграция. Потому что по оценкам экспертов, Армения не станет членом ЕС, как минимум, в ближайшие десять лет, а реальных перспектив вступления в ЕС и НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе не наблюдается. Можно принять сколько угодно законов "о начале вступления" - это не очередь в кассу, это, скорее, очередь за номерком.

Вернемся к нашим 2,2 миллионам. Программа реализуется Литвой при финансировании ЕС и в сотрудничестве с МВД Армении. Литва - добросовестный исполнитель, опытный донор реформ на постсоветском пространстве. Но и здесь есть своя ирония: биометрические паспорта и ID-карты нового образца, необходимые для визовой либерализации, должны начать выдавать во втором полугодии 2026 года, а созданием инфраструктуры занимается победивший в тендере французский консорциум IDEMIA Identity Security France and A.C.I. Французы делают армянские паспорта. Для того чтобы армяне могли ездить в Европу. За европейские деньги. При литовском менеджменте. Символизм этого круговорота заслуживает отдельного философского трактата.

Чего действительно нельзя отнять у этой истории - так это искренней европейской щедрости в части деклараций. Фон дер Ляйен публично заявила, что ЕС реализует план повышения устойчивости и роста Армении объемом 270 миллионов евро и программу стратегического партнерства от декабря 2025 года. Председатели Кошта и фон дер Ляйен приветствовали амбициозную повестку реформ Армении и выразили поддержку суверенитету, территориальной целостности и демократическим реформам страны. Прекрасные слова. Именно таких слов не доставало Еревану последние тридцать лет - когда он числился в союзниках Москвы и варился в собственном соку карабахского конфликта, нарциссически любуясь собственной "исторической миссией" на Кавказе.

Но слова - не гарантии безопасности. Армения не имеет общей границы ни с ЕС, ни с НАТО. Это географический приговор, который не переписывается никакими планами действий. Грузия, Молдова, Украина имели хотя бы теоретически достижимый территориальный контакт с европейским пространством. Армения - нет. Она окружена Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией. Из этих четырех соседей только Грузия - сама пребывающая в состоянии неопределенности - сколько-нибудь приближена к западной орбите. Коридоры в Европу проходят через чужие территории, чужие интересы, чужие решения.

Так что же в итоге дают Армении эти 2,2 миллиона евро и весь сопутствующий процесс? Прежде всего - институциональный толчок к реальным реформам в сферах безопасности документов и управления границами. Это полезно само по себе, безотносительно к конечному результату. По словам армянского министра МВД, этот процесс связан не только с упрощением поездок для граждан, но и с укреплением доверия, развитием достойного партнерства и углублением связей с ЕС. Это честно. Интеграция как процесс модернизации - вполне осмысленная цель, даже если членство в союзе остается за горизонтом.

Но есть и другое измерение. По оценкам экспертов, данный закон о вступлении в ЕС носит во многом внутриполитический характер - в преддверии очередных парламентских выборов 2026 года: некоторым людям очень важно показать всем, что Армения идет европейским путем, и используя это как инструмент, обеспечить электоральный успех. Выборы как катализатор геополитических деклараций - прием не новый и не только армянский. Его применяли и применяют везде - от Кишинева до Тбилиси, от Киева до Белграда.

Армения стоит на перекрестке. Это - не метафора, это топография. Страна, которая одновременно зависит от России в 38,5% своего экспорта и хочет безвизовых отношений с Европой. Страна, которая заморозила участие в ОДКБ, но не вышла из ЕАЭС. Страна, которая приняла закон о вступлении в ЕС, не получив приглашения от ЕС. Страна, которая строит биометрическую инфраструктуру с французским консорциумом, оплачивая газ российскими трубами. Это не двойственность - это пятикратная неопределенность, и жить в ней, очевидно, можно. Вопрос в том, куда она ведет.

Пока Ереван ведет переговоры о паспортах, Европа ведет переговоры о реструктуризации восточного фланга. Пока Армения отчитывается о выполнении 74 пунктов Плана действий, геополитическая архитектура региона перестраивается куда быстрее, чем любые бюрократические дорожные карты. История не ждет выдачи биометрических паспортов.

В этом, и пожалуй, главная загадка армянского европейского романа: красивый, искренний, с очень добросовестными намерениями с обеих сторон. Но с адресом, который никто пока не может назвать точно.