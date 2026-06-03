Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Подписание рамочного документа между Азербайджаном и США по сотрудничеству в обеспечении поставок при добыче и переработке критически важных минералов и редкоземельных элементов органично вписывается в общий тренд расширения экономической повестки между двумя странами. Речь идет о направлении, которое постепенно становится одним из наиболее перспективных в мировой экономике - от энергетики к высокотехнологичным ресурсам и новым цепочкам поставок.

Именно это соглашение, пожалуй, лучше всего объясняет логику американской политики на Южном Кавказе.

Вашингтон давно понял простую вещь: без Азербайджана у США не будет надежного входа в Центральную Азию. Того самого пути, который позволяет реально конкурировать с Китаем за влияние в регионе, получать доступ к его ресурсам и выстраивать торговые цепочки в обход китайской инфраструктуры. Азербайджан в этой схеме занимает место, которое не может занять никто другой: стабильное государство с работающими институтами, проверенной логистикой и репутацией надежного партнера, которую наша страна заработала по праву - десятилетиями бесперебойных поставок через Каспий и дальше на запад.

Литий, кобальт, никель, редкоземельные элементы - без них невозможно произвести ни электромобиль, ни солнечную панель, ни дрон, ни современный микрочип. Мировые державы сегодня борются за доступ к этим ресурсам примерно с той же интенсивностью, с какой в прошлом веке боролись за нефть.

Проблема для США в том, что значительная часть добычи и, что важнее, переработки редкоземельных металлов сосредоточена в Китае или на территориях, где китайские компании занимают доминирующее положение. Диверсификация этих цепочек поставок стала для Вашингтона задачей стратегического уровня.

Центральная Азия - прежде всего Казахстан - в этом контексте выглядит как очевидный альтернативный источник. Казахстан уже сейчас закрывает около четверти американского внутреннего спроса на уран. Туда же направлены американские инвестиции в добычу вольфрама и ряда редкоземельных элементов. Потенциал региона огромен, однако он географически заперт.

Средний коридор, проходящий через Каспий, Азербайджан и Турцию, уже давно стал стабильным маршрутом для грузов из Центральной Азии в Европу. Одно из ключевых звеньев маршрута - Бакинский порт - в 2025 году впервые перевалил свыше 107 тысяч контейнеров, что вдвое больше, чем пять лет назад. Азербайджан ставит цель выйти к концу 2028 года на 25 миллионов тонн грузов и полмиллиона контейнеров в год.

Сейчас около 40 процентов контейнеров, прибывающих в Баку с востока, имеют китайское происхождение. Задача США в том, чтобы поток из Центральной Азии на запад, шел по этому же маршруту.

Именно эту логику закрепляет проект TRIPP - Trump Route for International Peace and Prosperity, или, проще, "Маршрут Трампа". Коридор длиной около 42 километров, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчываном через Армению, кажется скромным по масштабу. Но его значение несопоставимо с протяженностью: это замыкающее звено цепочки от Казахстана через Каспий до Турции и Европы. США получают эксклюзивные права на развитие проекта сроком на 99 лет и контрольный пакет в управляющей компании - 74 процента.

Армяно-азербайджанское урегулирование получило новый импульс после возвращения Трампа в Белый дом. Встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Никола Пашиняна в Вашингтоне, парафирование мирного соглашения, объявление о TRIPP - все это произошло в логике одного процесса.

Подписи под документом о редкоземельных металлах стоят рядом с целым портфелем соглашений на общую сумму 7,5 миллиарда долларов. JP Morgan, Apollo Global Management, Chevron, Comstock Resources - компании, которые не приходят туда, где нет уверенности в завтрашнем дне.

Протокол первого Азербайджано-американского экономического диалога зафиксировал: отношения двух стран перешли на новый уровень. Повестка включает цифровые технологии, искусственный интеллект, финансовый сектор, логистику и критические минералы. Все это укладывается в рамки Хартии стратегического партнерства, которая теперь обрастает конкретными проектами и финансами.

Ответ, к которому пришли американские стратеги, звучит коротко: через Азербайджан. Страна, которая контролирует переправу через Каспий, держит ключи от Среднего коридора и за тридцать лет независимости ни разу не дала партнерам повода усомниться в своей надежности. Такой союзник незаменим.

Это не просто экономическое партнерство. Это признание того, что без Азербайджана американская стратегия в Евразии просто не работает.