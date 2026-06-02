Рубио назвал TRIPP якорем мирного соглашения между Баку и Ереваном

Проект TRIPP является якорем мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам в Сенате.

По его словам, на самом деле это больше, чем якорь, и обладает революционным характером.

"Таким образом, мы сейчас принимаем в этой работе очень активное участие. Мы, в буквальном смысле слова, подписали договор, и это позволит американским компаниям инвестировать в интересах частного сектора, американских интересов, а также в интересах Азербайджана, Армении и других региональных стран, и мы надеемся, что это будет стимулировать нас", - добавил он.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".