ЕС может смягчить бюджетные правила

Еврокомиссия рассматривает возможность предоставления странам - членам ЕС послаблений в бюджетных правилах для преодоления энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, ЕК может принять аналогичные военным расходам послабления, по которым европейские страны смогут выделять около 0,3% ВВП на энергетические расходы без опасений нарушения норм финансовой дисциплины ЕС. Отмечается, что детали возможного выхода из кризиса остаются неизвестными, а окончательное решение пока не было принято.

В Евросоюзе действуют строгие правила бюджетной политики - дефицит госбюджета не должен превышать 3% ВВП, в случае нарушения странам грозит штраф со стороны ЕС. В рамках ускоренной милитаризации блока Еврокомиссия обещала странам-членам активировать по их запросу положение об исключениях из финансовых норм ЕС. По этой схеме страны блока смогут тратить до 1,5% ВВП на военные нужды, что не будет засчитываться как нарушение правил.

Несмотря на кризис, Еврокомиссия продолжает требовать от стран ЕС "не покупать ни одной молекулы российского газа".