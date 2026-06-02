SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили транспортировку казахстанской нефти через Азербайджан

В рамках Бакинской энергетической недели президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления компании "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым.

Как передает Day.Az, на встрече было отмечено успешное развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, а также выражено удовлетворение текущим взаимодействием между SOCAR и "КазМунайГаз".

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию проекта по транспортировке казахстанской нефти через территорию Азербайджана и результаты проделанной работы в этом направлении.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам возможных совместных инвестиций в третьих странах и другим направлениям взаимного интереса.