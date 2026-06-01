Мировой рекорд по набиванию мяча поразил пользователей

Чтобы установить новый мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, необходимо набить футбольный мяч не менее 364 раз за одну минуту.

Как передает Day.Az, в настоящее время рекорд принадлежит южнокорейскому футбольному фристайлеру Чан У Сону. Спортсмену удалось набить мяч 363 раза за 60 секунд, используя только одну ногу.