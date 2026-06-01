Пакистан обсуждает с несколькими странами создание нефтехранилищ

Пакистан обсуждает с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, ОАЭ и Китаем возможность возведения на территории страны таможенных терминалов для хранения нефти. Об этом сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на пакистанского правительственного чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее, отмечает портал, Пакистан впервые начал планировать стратегические нефтяные резервы. На прошлой неделе министерство энергетики исламской республики объявило тендер на проведение технико-экономического обоснования проекта. В документации, опубликованной ведомством, отмечалось, что пакистанское правительство "инициировало планы по созданию стратегических хранилищ по всей стране, первоначально только для сырой нефти" на фоне проблем с поставками и волатильности на рынке энергоресурсов. По данным Nikkei Asia, до 90% импорта в Пакистан нефти и сжиженного природного газа проходит через Ормузский пролив и страна пока не имеет стратегических запасов нефти.

"Пакистан ведет переговоры с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, ОАЭ и Китаем о создании таможенных терминалов на пакистанской территории", - сказал собеседник портала. С его слов, одним из мест, где планируется разместить такие терминалы, может стать глубоководный порт Гвадар в провинции Белуджистан. Власти, отметил чиновник, намерены принять модель стратегических запасов нефти, которая включала бы создание поддерживаемых государством аварийных запасов, обязательных отраслевых запасов и коммерческих складов под таможенным контролем. Последние позволят хранить нефть и топливо для реэкспорта отечественными и международными трейдерами без необходимости немедленной уплаты пошлин и налогов, а в случае необходимости использовать запасы для нужд страны при чрезвычайных ситуациях.

Новый план, пишет портал, предусматривает также расширение разведки нефтяных месторождений в стране и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Согласно приводимым в материале официальным данным, спрос на нефть в Пакистане составляет примерно 300 тыс. баррелей в сутки, а уровень внутреннего производства - порядка 62 тыс. баррелей в сутки.

Чиновник в комментарии Nikkei Asia указал, что Пакистан "планирует сначала создать запасы нефти на 45 дней, а далее увеличить этот временной промежуток до 90 дней". Другой представитель правительства исламской республики сообщил порталу, что финансирование этой стратегии будет осуществляться за счет специального фонда, в который планируется направлять 10 пакистанских рупий ($0,036) с каждого литра в рамках существующего налога на нефтепродукты.