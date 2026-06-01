PASHA Bank поддержал развитие детей в Международный день защиты детей

Иногда достаточно увидеть, с каким воодушевлением дети делятся своими идеями, чтобы с большим оптимизмом смотреть в будущее.

На этот раз около 50 детей приняли участие в предпринимательском проекте, который прошел в Шеки. Они работали над своими идеями, создавали команды и проводили свои первые презентации. PASHA Bank стал частью этой инициативы.

В ходе проекта участники в возрасте от 8 до 15 лет изучали основы предпринимательства, работали с наставниками, а также разрабатывали и презентовали собственные продукты.

Во время тренингов, проведенных опытными преподавателями центра "Bilim Bakı", дети получили не только знания о бизнесе. Они также приобрели практический опыт командной работы, принятия решений, выражения своих идей и развития творческого мышления.

Проект был реализован в рамках инициативы "Bilim Azerbaijan" Инновационного центра при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики совместно с Детским домом № 6 Агентства социальных услуг.

Мы убеждены, что каждая инвестиция в потенциал детей - это инвестиция в будущее.