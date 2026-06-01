Президент Ильхам Алиев: Мир не может обойтись без ископаемого топлива

Мир не может обойтись без ископаемого топлива.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, в частности, в выступлении на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума.

"Все мы хотим улучшить климат, чтобы спасти планету. Все мы хотим жить в более благоприятной окружающей среде. Но сегодня мы должны быть очень прагматичными и реалистичными, планировать наше будущее с точки зрения энергетической безопасности, а также инвестировать в возобновляемые источники энергии", - добавил глава государства.