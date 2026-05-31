"Туран Товузу" могут запретить участвовать в Лиге конференций?

Футбольный клуб "Туран Товуз", впервые за 32 года завоевавший путевку в еврокубки, может остаться без участия в Лиге конференций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, около десяти дней назад клуб получил официальное уведомление от УЕФА о запрете на участие в турнире.

После этого руководство товузского клуба обратилось в суд, пытаясь оспорить решение. Также за поддержкой обратились к бывшему генеральному секретарю АФФА Эльхану Мамедову, который сейчас занимает пост директора департамента национальных ассоциаций ФИФА, однако добиться отмены санкций не удалось.

По информации источника, причиной дисквалификации стали события 2019 года. Тогда на основании отчетов УЕФА в АФФА установили участие семи футболистов "Туран Товуз" в договорных матчах. Все они были пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности.

Несмотря на это, клуб намерен продолжить борьбу и обратиться во все возможные инстанции, чтобы добиться снятия бана. В случае окончательной дисквалификации место "Туран Товуз" в еврокубках может занять бакинская "Зиря", завершившая сезон на пятом месте.