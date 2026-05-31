Азербайджанские гребцы выступят на международной регате в Казахстане В казахстанском городе Уральск пройдет международная регата по гребле на байдарках и каноэ, посвященная 1 июня - Международному дню защиты детей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на соревнованиях, которые пройдут 1-2 июня, сборная Азербайджана будет представлена составом из четырех спортсменов.
В состязаниях на каноэ выступят Фахри Садыглы и Вагиф Мустафазаде, а в заездах на байдарках за медали поборются Санан Джафарзаде и Тахир Мовсумов.
