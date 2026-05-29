ВМС США поменяют F-5 на F/A-18

Военно-морским силам (ВМС) США планируют поручить изучить возможность замены "самолетов-агрессоров" F-5, использующихся на учениях в качестве истребителей противников, на более новые F/A-18. Об этом пишет TWZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Очевидное признание ВМС того факта, что даже модернизированные F-5 уже не подходят для подготовки к действиям против высококлассных противников, отражает более широкую тенденцию в Пентагоне к использованию в этой роли более совершенных платформ", - говорится в публикации.

Предложение "о ходе работ по передаче самолетов F/A-18E/F в резерв ВМС для замены F-5" включено в проект бюджета Пентагона на 2027 финансовый год, представленый Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США. Ожидается, что в случае принятия данного положения законопроекта не позднее марта 2027 года ВМС США должны предоставить парламентариям отчет о рисках использования F-5 и целесообразности их замены на F/A-18E/F.