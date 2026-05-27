Полный скелет тираннозавра уйдёт с молотка за $30 млн

Скелет тираннозавра возрастом 67 млн лет выставлен на аукцион с оценочной стоимостью от $30 до 40 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, который намерен провести торги 14 июля.

Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов "ящера-титана". Он получил прозвище Гас в честь Гэри "Гаса" Ликинга, владельца ранчо в Южной Дакоте, на территории которого в 2021 году были найдены окаменелые останки доисторического двуногого хищника.

Издание напоминает, что в 2024 году основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин приобрел на аукционе Sotheby s в Нью-Йорке скелет стегозавра по прозвищу Апекс за рекордные $44,6 млн. Изначально лот оценивался от $4 до 6 млн. Сейчас Апекс выставлен в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Первый проданный с аукциона скелет динозавра также принадлежал тираннозавру. Торги в 1997 году провел Sotheby's, а "самый полный из всех когда-либо откопанных" набор окаменелых останков тираннозавра получил имя Сью. Он был назван так в честь палеонтолога Сьюзан Хендриксон, которая обнаружила его в апреле 1990 года в штате Южная Дакота, бродя по территории ранчо, принадлежащего Морису Уильямсу - индейцу племени сиу, который считал свои земли "бросовыми", не подозревая, что они скрывают подлинное сокровище. Обладателем покупки за $8,4 млн стал Чикагский музей истории природы.