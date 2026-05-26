Премьер Хорватии поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени Правительства Республики Хорватия и от себя лично передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Республика Хорватия придает большое значение дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений в различных сферах путем диалога, взаимного уважения и сотрудничества. Уверен, что дружба и стратегическое партнерство между Хорватией и Азербайджаном нашими совместными усилиями будут и впредь углубляться во благо наших народов.

Республика Хорватия заинтересована в дальнейшем укреплении нашего общего сотрудничества, особенно в сферах торговли и энергетической безопасности. Наши экономические связи имеют большое значение и обладают существенным потенциалом развития, в частности за счет поощрения более тесного взаимодействия между хорватскими и азербайджанскими компаниями и увеличения взаимных инвестиций.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам самые добрые пожелания по случаю праздника и прошу принять мое высочайшее почтение".