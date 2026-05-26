Сколько пассажиров обслужил Бакинский аэропорт в дни WUF13?

В период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил бесперебойное и скоординированное операционное управление в условиях высокого пассажиропотока.

С 15 по 24 мая аэропорт обслужил в общей сложности 194 793 пассажира. Более 100 тысяч из них составили прибывшие пассажиры, еще 94 тысячи человек - вылетевшие.

С учетом прибытия в Баку международных делегаций, государственных официальных лиц и участников форума WUF13 в Международном аэропорту Гейдар Алиев был введен усиленный режим работы по направлениям операционной координации, пассажирского обслуживания и транспортного сообщения.

Для обеспечения комфортного, безопасного и бесперебойного передвижения пассажиров были организованы специальные транспортные маршруты, задействованы дополнительные механизмы и применены оперативные сервисные решения. Одновременно внутри терминала были реализованы превентивные меры для эффективного управления пассажиропотоком и повышения оперативности обслуживания.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу по обеспечению высокой операционной устойчивости в период международных мероприятий, сохранению уровня пассажирской удовлетворенности и предоставлению безопасного опыта путешествий в соответствии с международными стандартами обслуживания.