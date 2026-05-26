В Windows нашли скрытые инструменты

В Windows есть интерфейс, который объединяет все инструменты операционной системы (ОС).

О полезной функции ОС от Microsoft рассказал редактор медиа Усама Джавад. Специалист обнаружил, что в Windows есть отдельный раздел, посвященный встроенным утилитам. Он не является тайным, однако по умолчанию спрятан глубоко в системе - автор предположил, что львиная доля пользователей системы не подозревает о его существовании.

Для поиска этого раздела нужно открыть меню "Панель управления", а затем перейти в "Система и безопасность". В этом меню находится раздел "Инструменты Windows". По сути, он представляет из себя каталог, в котором сохранены ярлыки, ведущие на различные инструменты и сервисы ОС.

Специалист нашел в разделе ссылки на Control Panel, Performance Monitor, Resource Monitor, Steps Recorder, Windows Fax and Scan и десятки других программ. Все эти утилиты встроены в Windows, однако они разбросаны по меню и разделам, и поэтому найти их бывает сложно.