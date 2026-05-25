https://news.day.az/officialchronicle/1837160.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже известен в мире как средняя держава У нас очень обширные международные связи. Число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном, с каждым годом растет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. "Мы имеем очень высокую репутацию, очень позитивный имидж в мире.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже известен в мире как средняя держава
У нас очень обширные международные связи. Число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном, с каждым годом растет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.
"Мы имеем очень высокую репутацию, очень позитивный имидж в мире. Азербайджан уже известен в мире как средняя держава, и компании из многих стран хотят сотрудничать с нами в различных областях", - подчеркнул глава государства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре