В Венесуэле захватили СИЗО - ВИДЕО
В одной из тюрем в Венесуэле происходит массовый бунт.
Как передает Day.Az, сообщается что заключенные взяли под контроль отдельные помещения изолятора.
Арестанты заявляют, что подвергаются пыткам, и требуют увольнения начальника исправительного учреждения.
