В Венесуэле захватили СИЗО

В одной из тюрем в Венесуэле происходит массовый бунт.

Как передает Day.Az, сообщается что заключенные взяли под контроль отдельные помещения изолятора. 

Арестанты заявляют, что подвергаются пыткам, и требуют увольнения начальника исправительного учреждения.