Опасный трюк на поезде закончился гибелью подростка в Нью-Йорке

14-летний подросток погиб, 18-летний молодой человек находится в критическом состоянии после падения с поезда метро в Нью-Йорке. Инцидент произошел на Вильямсбургском мосту, сообщает ABC News со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным правоохранителей, подростки ехали снаружи вагона поезда линии J, когда состав двигался с моста в сторону Манхэттена.

Обоих доставили в больницу. Спасти 14-летнего подростка не удалось. Второй пострадавший оставался в критическом состоянии.

Власти Нью-Йорка в последние годы пытаются бороться с ростом числа таких инцидентов. По данным Транспортного управления Нью-Йорка, в прошлом году при подобных обстоятельствах погибли пять человек. В полиции сообщили, что с начала 2026 года проведены 75 задержаний.

