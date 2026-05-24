США и Иран могут согласовать план по урану в ближайшие два месяца

США и Иран могут в течение 30-60 дней согласовать план, касающийся запасов иранского высокообогащенного урана. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из Тегерана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, потенциальная сделка позволит разморозить иранские активы за рубежом на сумму $25 млрд, открыть Ормузский пролив для беспошлинного прохода судов, снять с Ирана американскую военно-морскую блокаду, а также прекратить боевые действия на всех фронтах, в том числе между Израилем и движением "Хезболла" в Ливане.

24 мая портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Соединенные Штаты и Исламская Республика близки к подписанию меморандума о продлении перемирия еще на 60 дней. По словам источника, документ предусматривает организацию переговоров по ограничению ядерной программы Ирана, а также разрешение стране свободно продавать нефть и открытие Ормузского пролива. Журналисты считают, что соглашение позволит избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и снизить давление на глобальные поставки нефти.

