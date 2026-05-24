Стало известно, как могут назвать соглашение Ирана и США

Соглашение между Ираном и США могут назвать "Исламабадская декларация". Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, выступающий главным посредником между сторонами Пакистан объявит о меморандуме о взаимопонимании без обязательного присутствия участников переговоров.

Как пишет Al Hadath, следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти 5 июня. На нем будет обсуждаться итоговое соглашение.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней "на всех фронтах". Соглашение также предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению иранской ядерной программы.