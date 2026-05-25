Кобахидзе сообщил о выгодных соглашениях с Азербайджаном

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.

"В целом могу сказать, что те гарантии, которые у нас были по объемам, увеличены. То есть общий объем в части гарантий вырос. Вы знаете, что у нас есть три основных направления договоров, среди них гарантированный газ с месторождения Шахдениз, а также два дополнительных соглашения. В совокупности гарантия по объемам увеличена. То есть на основании подписанного соглашения мы получили большую гарантию, чем имели раньше.

В целом именно такой подход мы представили нашим азербайджанским друзьям. Мы подошли к этим переговорам не как к стандартному диалогу между двумя государствами, это был обычный дружеский разговор об общих интересах, и мы получили оптимальное решение по всем вопросам. Это касается как импорта и транзита газа, так и импорта и транзита электроэнергии, где у нас также идеальные условия, а также эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса. По всем направлениям у нас идеальные условия, в которых в равной степени учтены интересы обеих сторон.

Что касается конкретно Баку-Тбилиси-Супса, вы знаете, что в течение трех лет этот нефтепровод вообще был остановлен, и, соответственно, государство теряло потенциальные доходы в размере десятков миллионов лари. Теперь эксплуатация нефтепровода будет восстановлена, и соответствующие поступления уже будут направляться в государственный бюджет", - отметил премьер-министр.