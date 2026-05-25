Aston Martin со «спецэффектами» выставили на торги
На аукционе Bring a Trailer в США выставили необычный Aston Martin DB9 2006 года, переделанный в стилизацию автомобиля Джеймса Бонда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Carscoops.
Машину восстановили после аварии и значительно модифицировали: штатный 5,9-литровый V12 заменили на 6,2-литровый V8 от Corvette. В решетку радиатора встроили декоративные "пулеметы", которые имитируют стрельбу пламенем с помощью пропановых баллонов, а сзади установили дымовые шашки.
Салон также полностью переработан - добавлен блок управления с кнопками и тумблерами для активации эффектов. Приборная панель заменена на цифровой дисплей с графикой в стиле фильмов о Джеймсе Бонде, включая анимации при запуске двигателя.
Интерьер отделан черной алькантарой. На момент публикации ставка на автомобиль достигла $38,2 тыс.
