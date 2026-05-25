Издана фетва в связи с праздником Гурбан

Согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА и данным о видимости Луны на горизонте, Гурбан байрамы приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа - 27 мая по григорианскому календарю.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

В сообщении отмечается, что в соответствии с фетвой Совета руководителей религиозных управлений Организации тюркских государств, принятой 18 мая 2026 года, датой праздника утверждено 27 мая. Жертвоприношение в рамках шариата допускается в течение трех дней, начиная с этой даты. В мечетях страны праздничные намазы пройдут 27 мая.

Также подчеркивается, что в Азербайджане дни Гурбан байрамы объявлены государственными нерабочими. В Управлении мусульман Кавказа выразили благодарность государству за внимание к верующим, поздравили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву, передав им пожелания верующих и отметив их вклад в развитие государственно-религиозных отношений.