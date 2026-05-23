https://news.day.az/sport/1836837.html В Азербайджане скончался известный спортсмен Известный спортсмен, владелец спортивного клуба Lider Ильхам Сардаров скончался в возрасте 55 лет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, после тренировки состояние здоровья Ильхама Сардарова резко ухудшилось. Несмотря на оказанную помощь, спасти его жизнь не удалось.
По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
