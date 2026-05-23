Пропавшего актера Netflix нашли мертвым 25-летний актер Netflix Стюарт Маклин, считавшийся пропавшим, найден мертвым в Канаде. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CBC, его останки обнаружили в районе, где он проживал. В последний раз Маклина видели 15 мая возле его дома, а заявление о его исчезновении поступило 18 мая.
В последний раз Маклина видели 15 мая возле его дома, а заявление о его исчезновении поступило 18 мая. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и рассматривают различные версии.
"Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора", - отметил агент актера Джоди Каплан.
