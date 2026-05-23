Пропавшего актера Netflix нашли мертвым

25-летний актер Netflix Стюарт Маклин, считавшийся пропавшим, найден мертвым в Канаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CBC, его останки обнаружили в районе, где он проживал.

В последний раз Маклина видели 15 мая возле его дома, а заявление о его исчезновении поступило 18 мая. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и рассматривают различные версии.

"Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора", - отметил агент актера Джоди Каплан.