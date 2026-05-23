Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

В непрямых дипломатических контактах между США и Ираном наметился прогресс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CBS News, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя переговорный процесс по Ирану.

По его словам, в рамках непрямых переговоров о возможном соглашении, направленном на прекращение войны с Ираном, наблюдается "определенный прогресс", что он назвал позитивным сигналом.

В то же время Рубио подчеркнул, что между сторонами сохраняются разногласия по вопросу обогащения урана Тегераном. Кроме того, он назвал неприемлемыми попытки Ирана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Госсекретарь также отметил, что у США и их союзников должен быть подготовлен "план Б" на случай, если Иран не согласится вновь открыть пролив.

"Сейчас у меня для вас новостей нет, но, возможно, они появятся сегодня чуть позже. А может, и не появятся. Надеюсь, что появятся, но пока я не уверен", - заявил Марко Рубио, говоря о переговорах с Ираном.