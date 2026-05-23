Музыкальный праздник в Баку

В рамках программы, посвящённой Всемирному форуму городов (WUF13), Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова подарил ценителям искусства незабываемый музыкальный вечер - были исполнены ценные произведения азербайджанских и зарубежных композиторов при участии известных исполнителей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Профессиональное исполнение оркестра и высокий уровень мастерства солистов были встречены зрителями с большим интересом и продолжительными аплодисментами. На протяжении вечера слушатели были свидетелями гармоничного сочетания классических и современных музыкальных произведений.

Концертная программа была представлена под руководством дирижёра, лауреата Президентской премии Мустафы Ашурова. Мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне, а выступления известных исполнителей придали вечеру особую художественную выразительность.

Исполнение музыкантов и богатый репертуар оркестра оставили у зрителей яркие впечатления, подарив им атмосферу настоящего музыкального праздника.

