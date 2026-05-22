Анар Гулиев подчеркнул активность гражданского общества на WUF13

Гражданское общество приняло активное участие в WUF13.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на официальной пресс-конференции по итогам 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"WUF13 отличилась высокой инклюзивностью как с точки зрения дизайна, так и реализации. Гражданское общество приняло активное участие в форуме, составив 12 процентов от общего числа участников", - сказал он.

А. Гулиев подчеркнул, что создание Центра бизнеса и инноваций укрепило сотрудничество с частным сектором, инвесторами и стартапами, а также повысило роль инноваций в городской трансформации.

"Отрадно, что частный сектор составил 13 процентов участников. Форум еще раз показал, что городская трансформация становится более эффективной, когда правительства, общины и партнеры работают вместе", - сказал он.

Национальный координатор отметил, что одной из самых примечательных на WUF13 стала зона "Urban Expo": "На выставке, охватившей более 10 тысяч квадратных метров, 260 организаций-участниц из 81 страны были представлены 122 стендами и павильонами. В выставке приняли участие правительства, университеты, структуры гражданского общества, государственные организации и частный сектор, включая стартапы и инновационные инициативы. Азербайджанский павильон площадью 1 500 квадратных метров в рамках концепции "От видения к действию - вместе с людьми" продемонстрировал путь трансформации городов страны. В павильоне были представлены культурное наследие, устойчивое планирование, "умные" города, жилищная политика, туризм и восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях".

Он добавил, что в рамках WUF13 впервые был организован Форум НПО.

"Форум, объединивший около 800 участников из более чем 100 стран, выдвинул на первый план роль гражданского общества, местных общин и общественных инициатив в построении инклюзивного и ориентированного на человека городского будущего. В рамках форума по инициативе азербайджанских НПО была принята Бакинская декларация по городской устойчивости и глобальному сотрудничеству. Документ был подписан 441 представителем гражданского общества из 82 стран, участвовавших в WUF13. В азербайджанском павильоне было проведено 59 мероприятий, в которых приняли участие около 3 тысяч местных и международных участников. А в павильоне Платформы НПО Глобального Юга было организовано около 30 мероприятий, собравших 1 500 участников.

WUF13 не ограничился только местом проведения конференции. В рамках Бакинской городской недели и фестиваля форума в девяти городах на 55 мероприятиях более 115 тысяч человек присоединились к дискуссиям по устойчивому городскому развитию. Форум также привлек широкое внимание мировых СМИ при участии более 1 000 аккредитованных представителей медиа", - сказал А.Гулиев.

Он добавил, что участие молодежи так же стало одной из ключевых особенностей WUF13. В организации форума и обеспечении его успешной работы приняли участие 2 500 волонтеров: "Их участие считается одним из самых ценных наследий, поощряющим обмен знаниями, развитие навыков и активное вовлечение молодежи в глобальные городские процессы".

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменению климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA". Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, "зеленой" урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная "Новой программе развития городов", Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

Форум, посвященный теме "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.