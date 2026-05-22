В Марокко обрушился жилой дом, много погибших

В городе Фес (Марокко) обрушился пятиэтажный жилой дом, погибли не менее 14 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в районе Айн Накби. В результате обрушения пострадали еще шесть человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Тела погибших, как и пострадавшие, доставлены в региональную городскую больницу и в университетскую больницу Хасана II, - говорится в сообщении.

Представитель Министерства национального, городского планирования, жилищной и городской политики Адиб Бенибрагим отметил, что здание обрушилось по причине незаконного строительства.

Прокуратура при городском апелляционном суде начала тщательное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств, связанных с инцидентом.