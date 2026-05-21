Баку превращается в современный полицентрический мегаполис.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана по вопросам институционального развития Фариз Азизов на мероприятии, посвященном Генеральному плану города Баку, проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Сегодня конкурентоспособность городов уже не измеряется только экономическими показателями или объемами строительства. Успех городов определяется тем, насколько эффективно люди могут передвигаться, доступностью городских систем и сохранением устойчивости в условиях быстрого развития", - сказал он.

По словам советника председателя, Баку в настоящее время переживает одновременно несколько процессов трансформации и превращается из урбанистической модели советского периода в современный полицентрический мегаполис.

"Город переходит от чрезмерно централизованной структуры к более сбалансированной метропольной экосистеме. В то же время Баку превращается из промышленного города в гибкий постиндустриальный город, формируемый мобильностью, услугами, технологиями и меняющимся образом жизни", - сказал он.

Ф. Азизов отметил, что современные города меняются быстрее, чем традиционные модели планирования, и это создает новые вызовы для градостроительства.

"Трудно точно спрогнозировать, как люди будут жить, работать и передвигаться через двадцать лет. Тем не менее, у нас есть ответственность максимально правильно оценить будущее и планировать в соответствии с этим", - подчеркнул он.

По его словам, именно по этой причине подготовлена Государственная программа по улучшению транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

"Эта программа подготовлена в соответствии с принципами "Генерального плана города Баку 2040" и ее целью является не только строительство дорог, а в целом переформирование городской мобильности. Цель - повысить качество жизни, уменьшить структурные нагрузки на город и поддержать превращение Баку и Абшеронского полуострова в устойчивое метропольное пространство будущего", - добавил Ф. Азизов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.