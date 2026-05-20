В Польше задержали трех предполагаемых шпионов
Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил о задержании в республике трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам Семоняка, задержанные являются гражданами Польши - это мужчины в возрасте от 48 до 62 лет.
Польские власти утверждают, что подозреваемые вели на территории страны разведывательную работу: собирали сведения о местах дислокации сил НАТО в Польше, а также создавали и распространяли пропагандистские и дезинформационные материалы.
