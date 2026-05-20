США перехватили десятки торговых судов, связанных с Ираном

С начала военно-морской блокады ВМС США перехватили 89 торговых судов, связанных с Ираном, которые направлялись в иранские порты или покидали их.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования продолжают блокаду Ирана со стороны США, препятствуя потоку грузов, поступающих в иранские порты и покидающих их. 89 торговых судов были перенаправлены для обеспечения блокады", - говорится в сообщении.