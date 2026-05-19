Азербайджан и Грузия восстанавливают ежедневное ж/д сообщение

Азербайджан и Грузия договорились о возобновлении с 26 мая 2026 года ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как передает Day.Az, информацию подтвердили в Министерстве экономики Азербайджана.

Кроме того, в совместном коммюнике правительств Азербайджана и Грузии говорится, что протокол Координационного совета также официально закрепил передачу соответствующей железнодорожной инфраструктуры совместному предприятию BTKI Railways LLC, отвечающему за эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, для контроля за управлением линии.

Отметим, что движение пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку было приостановлено в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 и введением специального карантинного режима.