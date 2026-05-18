Ожидаем от WUF13 конкретных решений - африканский представитель
Главным ожиданием от форума WUF13 является достижение конкретных решений.
Как передает Day.Az, об этом в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, сказал Trend генеральный секретарь Международной обсерватории за демократию по африканскому региону Башр Кануте.
"Эти конкретные решения должны трансформироваться в шаги, приносящие реальные результаты", - сказал он.
Б. Кануте также отметил, что доволен участием в форуме и положительно оценивает организацию мероприятия.
"Впечатления очень хорошие, а форум, проводимый в Баку, организован на высоком уровне", - сказал он.
Б. Кануте добавил, что впервые посещает Азербайджан и охарактеризовал Баку как очень красивый город.
