Уганда будет поддерживать реализацию решений WUF13 совместно с правительствами

Уганда будет поддерживать реализацию решений 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) совместно с правительствами.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend комиссар городской администрации по вопросам местного самоуправления в Кампале (Уганда) Чарльз Магумба в кулуарах WUF13.

Он сказал, что главная цель форума - укрепление сотрудничества с партнерами по вопросу жилья для людей во всем мире.

По его словам, международное сообщество должно работать вместе в области городского развития и жилищного планирования на благо людей.

"Мир должен объединиться и подумать о жилье для людей и надлежащем городском планировании, чтобы люди могли жить счастливо", - подчеркнул он.

Чарльз Магумба отметил, что в рамках форума были заслушаны различные сессии и выступления министров, а также обсуждались возможности сотрудничества с партнерами. Он добавил, что цель состоит в том, чтобы передать полученную информацию и опыт мировому сообществу.

Угандийский чиновник заявил, что его главное ожидание от форума состоит в том, чтобы совместно с правительствами стран поддержать реализацию решений и инициатив WUF13.