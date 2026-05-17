https://news.day.az/unusual/1834824.html Уникальные кадры Юпитера - наблюдения аппарата Voyager 1 - ВИДЕО Космический аппарат Voyager 1 зафиксировал Юпитер в течение десятидневного периода, позволив получить уникальные кадры крупнейшей планеты Солнечной системы в динамике.
Уникальные кадры Юпитера - наблюдения аппарата Voyager 1 - ВИДЕО
Космический аппарат Voyager 1 зафиксировал Юпитер в течение десятидневного периода, позволив получить уникальные кадры крупнейшей планеты Солнечной системы в динамике.
Как передает Day.Az, на опубликованном видео также представлен необычный звуковой ряд - это не реальный звук в космосе, а преобразованные в аудиоформат электромагнитные колебания Юпитера, зафиксированные научными приборами аппарата.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре