https://news.day.az/world/1834812.html
В результате крушения легкомоторного самолета в городе Лимбургерхоф немецкой земли Рейнланд-Пфальц погибли два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на газету Bild, еще один человек получил тяжелые травмы.
По предварительным данным, самолет мог взорваться в воздухе. Очевидцы сообщили, что обломки воздушного судна упали на жилую территорию.
По факту происшествия проводится расследование.
