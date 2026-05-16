В результате крушения легкомоторного самолета в городе Лимбургерхоф немецкой земли Рейнланд-Пфальц погибли два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Bild, еще один человек получил тяжелые травмы.

По предварительным данным, самолет мог взорваться в воздухе. Очевидцы сообщили, что обломки воздушного судна упали на жилую территорию.

По факту происшествия проводится расследование.